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| 31 luglio 2026, 20:02

Pd, il lungo colloquio appartato tra Schlein e Gualtieri

Pd, il lungo colloquio appartato tra Schlein e Gualtieri

(Adnkronos) - Lungo colloquio appartato, anche se non al riparo da sguardi indiscreti, tra Elly Schlein e Roberto Gualtieri. E' successo al giardino Galafati, nel quartiere romano del Pigneto, dove la segretaria del Pd ha partecipato ad un incontro sull'emergenza caldo, illustrando la Proposta di legge del Pd con le misure per contrastare le temperature record, partendo dalle 'best practices' messe in atto proprio da Gualtieri in questi giorni a Roma. Poi, terminato l'evento, il sindaco di Roma ha 'intercettato' la segretaria dem prima che questa salutasse per fermarsi con lei in un lungo faccia a faccia in una zona defilata del giardino. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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