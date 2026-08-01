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| 01 agosto 2026, 14:27

Leonardo Del Vecchio al San Raffaele, la visita all'ex Sara Soldati ricoverata

Leonardo Del Vecchio al San Raffaele, la visita all'ex Sara Soldati ricoverata

(Adnkronos) - Leonardo Maria Del Vecchio è arrivato all'ospedale San Raffaele per andare a trovare l'ex compagna Sara Soldati, ricoverata da ieri. Del Vecchio è entrato nel padiglione Q portando un mazzo di fiori. Il figlio del fondatore di Luxottica e la modella hanno un contenzioso aperto sulla figlia di un anno, consegnata nei giorni scorsi alla madre su disposizione della giudice di Milano Valentina Maderna, dopo venti giorni di separazione. 

A quanto apprende l'Adnkronos Sara Soldati è ricoverata nell'area solventi. Massimo riserbo sulle ragioni della degenza. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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