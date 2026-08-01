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| 01 agosto 2026, 21:08

Scuola, Valditara: "Divieto di burqa in classe e corsi di italiano per genitori di studenti stranieri"

Scuola, Valditara: &quot;Divieto di burqa in classe e corsi di italiano per genitori di studenti stranieri&quot;

(Adnkronos) - "Presenterò un emendamento al ddl Sicurezza per vietare il burqa a scuola. Prevedremo anche corsi di italiano per i genitori stranieri per evitare che uno studente disimpari a casa quanto appreso in classe". E' quanto annuncia il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in un'intervista al Corriere della Sera. 

"Organizzerò una grande assise a novembre per discutere dell’integrazione dei ragazzi stranieri, invitando esponenti delle forze politiche, sindacati, docenti, esperti, consulte degli studenti. Lì - prosegue Valditara - presenteremo la nostra visione e le misure già avviate in nome di un'Italia che sappia accogliere nel rispetto dell’identità e dei valori del nostro Paese. Il tema - sottolinea - è la condivisione dei nostri valori anche per chi viene da culture distanti".  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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