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| 02 agosto 2026, 07:29

Feyenoord-Atalanta, oggi amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla

Feyenoord-Atalanta, oggi amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - L'Atalanta torna in campo in amichevole e oggi, domenica 2 agosto, affronta il Feyenoord a Rotterdam in uno dei test più impegnativi del suo pre-campionato. La squadra di Maurizio Sarri se la vedrà con gli olandesi dopo il successo nella partita contro l'Arezzo, per 3-2: il tecnico toscano, da poco arrivato a Bergamo, va alla ricerca di nuove indicazioni in vista della prima di campionato. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

 

Ecco le probabili formazioni di Feyenoord-Atalanta, in campo oggi alle 15:  

FEYENOORD (4-2-3-1): Ernst; Read, St Juste, Marmol, Vanhoutte; Kraaijeveld, Zechiel; Van Persie, Valente, Borges; Ferri. All. Van Bronckhorst 

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Djimsiti, Zappacosta; Ederson, de Roon, I. Sulemana; Cassa, Scamacca, Raspadori. All. Sarri 

La partita tra Feyenoord e Atalanta sarà visibile in diretta su Dazn. Amichevole disponibile anche in streaming sull'app di Dazn. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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