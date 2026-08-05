Il più Bello d'Italia, il savonese Samuele Battaglia conquista la finale interregionale

É Samuele Battaglia, 22 anni, di Savona, il vincitore della finale interregionale de "Il + Bello d'Italia". L'ultima tappa, prima della finalissima di Alassio, é andata in scena nella suggestiva cornice di Palazzo Tagliaferro ad Andora. Nove i concorrenti in gara provenienti da diverse regioni italiane che hanno sfilato davanti a una giuria tutta rigorosamente al femminile. Dopo una serata sotto le stelle a vincere la fascia più importante é stato il ventiduenne della città della Torretta che di diritto parteciperà alla finale del concorso ideato dai fratelli Silvio e Antonio Fasano il 23 agosto in piazza Partigiani ad Alassio.

"Vincere questo concorso é stato importante perché ho partecipato per gioco. Una sfilata sul palco regala emozioni forti e indimenticabili e devo ringraziare i miei genitori che mi hanno applaudito durante la mia esibizione", le parole di Samuele Battaglia che il 23 agosto sfilerà per cercare di vincere anche fascia e corona della finalissima di Alassio.

"Il concorso, una vera e propria sfida a caccia di talenti, va avanti dal 1979. Con l'edizione di quest'anno, la quarantottesima, ci avviciniamo al mezzo secolo del + Bello d'Italia - dice con orgoglio il patron Silvio Fasano - Da questo concorso hanno iniziato la loro carriera Beppe Convertini, Ettore Bassi, Giorgio Mastrota, Gabriel Garko. Tutti sono ancora oggi riconoscenti nei confronti della nostra organizzazione di cui fanno parte anche il direttore artistico Fabio Fallabrino e l'autore televisivo e giornalista Andrea Iannuzzi. Dopo la finale interregionale di Andora -conclude Fasano - stiamo già lavorando per definire gli ultimi dettagli del gran finale di Alassio con ragazzi provenienti da tutta Italia e con ospiti di un certo livello a cominciare da Quelle di un certo peso".

A presentare la passerella di Andora è stata la cantante alassina Diandra Delfino che, a fine sfilata, ha chiamato sul palco i vincitori delle altre fasce: Nicolò Cutri ha vinto quella de “Il + Bello d’Italia per la tv”, Nicolas Paolicchi quella de “Il + Bello d’Italia per il cinema 2026”, a Matteo Casale è stata assegnata la fascia de “Il + Bello d0Italia per lo sport 20226”, a Michael Mingirulli quella de “Il + bello d’Italia per la moda 2026”, a Edoardo Porcellana quella di “Il talento + Bello d’Italia premio speciale Antonio Fasano” e a Salvo Cammarata quella di “Uomo ideale d’Italia 2026. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Mauro Demichelis che ha dato il via all’ultima tappa del concorso organizzato in collaborazione con Regione, Provincia Comune, Coni Liguria, Viticoltori ingauni, Associazione Bagni Marini e ristorante Samarcanda.