Successo per la serata con Artie 5ive ad Alassio: l'Auditorium di Parco San Rocco protagonista dell'estate in riviera

Successo ieri sera all'Auditorium "Enrico Simonetti" di Parco San Rocco per il concerto del cantante rapper Artie 5ive precedente da DJ set con affermati giovani artisti, che ha fatto registrare il tutto esaurito e portato ad Alassio centinaia di giovani.

“Questa serata di musica dedicata espressamente ai giovani nel rinnovato Auditorium di Parco San Rocco è una scommessa vinta – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – con la soddisfazione mia, del vicesindaco con delega al Turismo Angelo Galtieri e di tutta l'Amministrazione comunale. Questa esperienza sicuramente verrà riproposta e ampliata e si affianca alla programmazione più tradizionale e di grande qualità che caratterizza l'estate alassina, a partire dal bellissimo concerto della PFM che ci attende venerdì sera, seguito lunedì 10 agosto dalla straordinaria presenza ad Alassio di Zucchero”.

La programmazione dell'Auditorium “Enrico Simonetti” prosegue infatti con appuntamenti di grande richiamo, accompagnati lunedì 10 agosto alle ore 21:15 dalla straordinaria serata ad accesso libero in Piazza Partigiani che, nell'ambito di Ligyes Alassio Genova Cultura Fest, vedrà protagonista Zucchero. Alle 22.30 verrà proiettato «Zucchero ​Sugar´ Fornaciari», il documentario dedicato al cantautore emiliano dall'anima blues. Il film, diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, prodotto da K+ Film Production, ripercorre la vita e la carriera di Zucchero attraverso immagini, musica e testimonianze di protagonisti della scena internazionale, da Bono a Brian May, oltre a compagni di avventura e amici come De Gregori e Guccini. La serata sarà introdotta da Cristina Bolla, Presidente della Genova Liguria Film Commission, e condotta da Stefano Senardi, curatore della sezione musicale di Ligyes, insieme a Christian Floris. In concomitanza avverrà la consegna delle chiavi della Città e la firma della piastrella del Muretto.

Tornando alla programmazione dell'Auditorium di Parco San Rocco, venerdì 7 agosto alle ore 21:30 salirà sul palco la PFM – Premiata Forneria Marconi con il tour Doppia Traccia, uno spettacolare concerto che unirà i grandi successi della storica band alle emozioni degli amatissimi brani in cui la PFM canta De André. I biglietti sono disponibili presso La Casa del Disco di Alassio e sul circuito TicketSms.

Il 17 e 18 agosto tornerà invece l'energia di Nick The Nightfly & Friends for Alassio, con due nuove serate promosse dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio che vedranno Radio Monte Carlo radio ufficiale degli eventi. Sul palco, insieme a Nick The Nightfly, saliranno i Dirotta su Cuba il 17 agosto e Alberto Fortis il 18 agosto. Le prevendite sono disponibili presso La Casa del Disco di Alassio e online sul circuito Ticket.it. Per informazioni: Gesco, tel. 0182 642846.

Il 22 agosto sarà invece la volta di Antonio Ornano con lo spettacolo Ingrato, una serata di cabaret all'insegna della comicità intelligente e irriverente che ha reso celebre il comico genovese. I biglietti sono disponibili in questo caso sul circuito TicketOne.

Nell'Auditorium di Parco San Rocco proseguono inoltre per tutto il mese di agosto le serate di danze Latino Americane a ingresso libero, in programma ogni mercoledì fino al 26 agosto con inizio alle ore 21.