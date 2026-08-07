Al Priamar la lirica torna protagonista: viaggio nella vocalità da Mozart a Delibes

L’Accademia Teresiana di Savona APS, con il contributo e il patrocinio del Comune di Savona, presenterà lunedì 10 agosto, alle ore 21 nella suggestiva cornice del piazzale del Maschio al Priamar, il concerto lirico "Un viaggio nella vocalità da Mozart a Delibes" con il soprano Anna Delfino e la pianista Cinzia Bartoli. L'evento vedrà protagoniste due artiste di grande talento: il soprano Anna Delfino e la pianista Cinzia Bartoli, che guideranno il pubblico in un affascinante percorso musicale attraverso le epoche e gli stili. Il programma, come suggerisce il titolo, esplorerà l'evoluzione del repertorio vocale, partendo dalla genialità classica e cristallina di Wolfgang Amadeus Mozart per giungere fino alle raffinate atmosfere del compositore francese Léo Delibes, celebre per opere dal fascino esotico come Lakmé.

L'assessore alla Cultura del Comune di Savona, Nicoletta Negro: “La Fortezza del Priamàr offre l'atmosfera perfetta per un concerto che, grazie all'Accademia Teresiana, desidera proporre una serata di altissimo livello con due straordinarie interpreti come Anna Delfino e Cinzia Bartoli il cui talento le inserisce, a pieno titolo, tra le artiste più affermate non soltanto a livello locale ma nazionale, un vanto per la nostra città. Un imperdibile appuntamento musicale dedicato agli amanti della lirica e del bel canto che valorizza le armonie classiche rendendole accessibili a un più vasto pubblico".

A impreziosire ulteriormente la serata, a metà concerto è previsto un momento di puro virtuosismo pianistico: Cinzia Bartoli si esibirà in un brano solistico di Frédéric Chopin, il poeta del pianoforte per eccellenza, offrendo al pubblico un intermezzo di rara intensità emotiva prima di riprendere il viaggio nel grande repertorio lirico. Il concerto rappresenta dunque un'occasione unica per apprezzare le sfumature della voce di soprano, dal virtuosismo del classicismo viennese fino al lirismo e all'esotismo romantico francese, arricchito da un momento solistico che celebra la grande tradizione pianistica romantica. L'evento si inserisce nell'impegno dell'Accademia Teresiana di Savona APS nel promuovere l'arte, la musica e la solidarietà sul territorio savonese, offrendo alla cittadinanza e ai turisti serate di grande valore culturale in uno dei luoghi più iconici della città.