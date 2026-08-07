Varazze, il Casati Sartoris Quartet protagonista della 14ª Rassegna Jazz Estiva al Ristorante Boma

Prosegue con un nuovo prestigioso concerto la 14ª Rassegna Jazz Estiva del Ristorante Boma di Varazze, appuntamento ormai consolidato dell’estate ligure che da quattordici anni unisce l’eccellenza della musica dal vivo alla cucina di qualità, nella suggestiva cornice della Marina di Varazze.

L’appuntamento è fissato per giovedì 13 agosto alle ore 20.00, quando il palco del Boma ospiterà il Casati Sartoris Quartet, formazione composta da musicisti di grande esperienza e riconosciuto valore artistico.

Il quartetto è formato da Giampaolo Casati – sassofono tenore, Fabio Sartoris – pianoforte, Alessandro Stradella – contrabbasso, Marco Nigro – batteria

Il pubblico potrà vivere un viaggio musicale attraverso le sonorità del jazz contemporaneo e della tradizione, con un repertorio ricco di eleganza, improvvisazione e dialogo tra i musicisti, in un’atmosfera intima e coinvolgente.

La formula della rassegna continua a distinguersi per l’incontro tra musica, mare e alta cucina: il concerto accompagnerà infatti la cena, regalando agli ospiti un’esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi sulla terrazza affacciata sulla Marina di Varazze.

La 14ª Rassegna Jazz Estiva conferma ancora una volta il Ristorante Boma come uno dei punti di riferimento culturali dell’estate varazzina, offrendo appuntamenti di qualità che valorizzano il territorio attraverso artisti di livello nazionale e una proposta gastronomica curata nei minimi dettagli.

L’evento avrà inizio alle ore 20.00. Per informazioni e prenotazioni telefono 019 934530, www.bomavarazze.it. Prenotazione online: www.bomavarazze.it/reservation