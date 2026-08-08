Toirano, il 13 agosto in Piazza Tagliafico il concerto "The Look of Love" con Nicole Magolie

'The Look of Love' è il concerto della cantante internazionale Nicole Magolie, accompagnata da una band di grande esperienza formata da Gabriele Gentile al piano e tastiere, Michele Aloisi al basso e Andrea Civini alla batteria. Un viaggio straordinario nella storia della grande musica pop e soul dagli anni '70 a oggi.

L'appuntamento, a ingresso libero, è per il 13 agosto in Piazza Tagliafico a Toirano, a partire dalle 21.15, con una serata che ripercorrerà la storia della grande musica pop dagli anni '70 a oggi.

I concerti di Nicole tendono a celebrare e valorizzare la produzione artistica delle più grandi interpreti della storia della musica pop-soul-jazz-dance e presentano diversi momenti di riflessione, raccontando in primis la sua personale esperienza di vita, quella di una donna sudafricana che ha saputo affermarsi e integrarsi in un mondo non facile, dove le avversità non sono mancate. Il repertorio mette in luce la figura della donna nella musica attraverso le interpreti e i brani che, dagli anni '70 a oggi, hanno fatto storia.

Un vero e proprio viaggio pensato per il pubblico di ogni età, attraverso brani indimenticabili ri-arrangiati e interpretati dalla straordinaria voce di Nicole, accompagnata dalla sua band rigorosamente live, per completare una serata di classe, intensa e coinvolgente.

Il concerto prende il nome dall'album omonimo di Nicole Magolie, pubblicato per Alman Music in cd e vinile, realizzato con ospiti di prima grandezza della scena jazzistica italiana come Fabrizio Bosso alla tromba e i sassofonisti Max Ionata e Xavier Girotto. Non mancheranno alcuni brani tratti dall'ultimo album di Nicole, prodotto da Papik per Alman Music e intitolato "Montecarlo Diamonds", brani proposti in alta rotazione su Radio Monte Carlo.

Di recente Nicole Magolie ha avuto l'opportunità di duettare con Andrea Bocelli e ha aperto i concerti dei tour mondiali dei Duran Duran e di Sam Smith allo Sporting Club di Montecarlo. Nicole è inoltre entrata a far parte del progetto discografico "Bigazzi in Lounge", dedicato al grande autore della musica italiana Giancarlo Bigazzi, diretto da Franco Fasano. Per questo progetto Nicole ha reinterpretato la canzone "Self Control" di Raf, brano che ha compiuto quarant'anni, creando insieme al grande arrangiatore Papik una versione del tutto nuova, regolarmente trasmessa su Radio Monte Carlo.