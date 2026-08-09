Medusei lascia Fratelli d’Italia e passa a Futuro Nazionale

Gianmarco Medusei lascia Fratelli d’Italia e aderisce a Futuro Nazionale, il movimento politico fondato e guidato da Roberto Vannacci. Il passaggio è stato formalizzato nelle scorse ore e rappresenta uno degli ingressi più significativi per la formazione vannacciana in Liguria.

Consigliere regionale eletto nella circoscrizione della Spezia e consigliere comunale nella stessa città, Medusei aveva aderito a Fratelli d’Italia dopo l’esperienza nella Lega. Nel 2024 era stato rieletto in Consiglio regionale con la lista “Giorgia Meloni per Bucci presidente-Fratelli d’Italia”, ottenendo 2.758 preferenze.

La sua adesione a Futuro Nazionale era nell’aria da settimane. Il nome di Medusei era già stato indicato tra quelli degli esponenti liguri avvicinati al progetto politico di Vannacci, in un quadro di crescente attenzione verso il nuovo movimento da parte di amministratori e rappresentanti del centrodestra.

L’ingresso del consigliere spezzino rafforza la presenza di Futuro Nazionale sul territorio ligure e apre una nuova fase negli equilibri del centrodestra regionale. Il movimento aveva già fatto il proprio ingresso nel Consiglio comunale di Genova con il passaggio di Francesco Maresca, proveniente da Fratelli d’Italia.

Medusei, che in passato ha ricoperto anche l’incarico di presidente del Consiglio regionale della Liguria, porta con sé un’esperienza istituzionale consolidata e un radicamento politico soprattutto nello Spezzino. La sua scelta potrebbe ora alimentare ulteriori movimenti all’interno della coalizione.

Futuro Nazionale, intanto, continua a strutturarsi in Liguria e a raccogliere adesioni attorno alla leadership di Vannacci. L’obiettivo dichiarato del movimento è costruire una presenza stabile sul territorio e proporsi come nuovo punto di riferimento dell’area sovranista e conservatrice.