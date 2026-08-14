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| 14 agosto 2026, 22:34

Jason Arday trovato morto a Londra: si era dimesso da Cambridge per presunto plagio

Jason Arday trovato morto a Londra: si era dimesso da Cambridge per presunto plagio

(Adnkronos) - L'ex professore dell'Università di Cambridge Jason Arday, dimessosi la scorsa settimana dopo una serie di accuse di plagio, è stato trovato morto in un'abitazione di Battersea, a Londra. A darne notizia sono i media britannici.  

Il 41enne Arday era diventato nel 2023 il più giovane professore nero nella storia del prestigioso Ateneo. Secondo la Metropolitan Police è stato trovato privo di sensi e dichiarato morto sul posto. Il decesso viene al momento considerato "inaspettato", ma non sospetto, e sarà trasmesso un fascicolo al medico legale.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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