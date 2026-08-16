Sassello, il concorso fotografico AVIS riparte e diventa nazionale: assegnati i premi

Dopo una pausa di un anno, il Concorso Fotografico AVIS Sassello è ripartito con rinnovato entusiasmo, e con un cambio di passo: grazie al patrocinio della UIF – Unione Italiana Fotoamatori la manifestazione assume ora carattere nazionale. Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra AVIS Sassello, Lions Club Photo Art Culture e Circolo fotografico Mela Verde.

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 15 agosto a Sassello, alla presenza della presidente di AVIS Sassello, Josella Manfredi, e di alcuni soci del Lions Club Photo Art Culture. All'appuntamento hanno preso parte i partecipanti al concorso, chiamati ad affidare alle immagini il compito di raccontare emozioni, paesaggi, persone e identità del territorio.

Il concorso si è articolato in due sezioni: Tema Libero e "Sassello: il battito del territorio", quest'ultima dedicata a interpretare attraverso l'obiettivo fotografico l'anima del paese e il suo patrimonio naturale e culturale.

Per il Tema Libero il primo posto, con medaglia d'oro UIF, è andato ad Azeglio Manzini, seguito da Luigi De Rosa (medaglia d'argento UIF) e da Marco Zurla (medaglia di bronzo). Nella sezione "Sassello: il battito del territorio" si è imposta Silvia Nicolini, davanti a Marco Chiaiese e Renato Bonfanti.

Accanto ai premi di categoria sono stati assegnati i trofei dedicati a due figure che hanno lasciato un segno nel mondo dell'associazionismo AVIS e della fotografia: il Trofeo Franco Pizzorno, destinato al miglior autore della sezione Tema Libero, è andato a Riccardo Caroli; il Trofeo Mimmo Bazzano, riservato al miglior autore della sezione dedicata a Sassello, a Danilo Garbarini. A Roberto Braides il Trofeo per il miglior autore Socio Lions.

La giuria ha inoltre assegnato alcuni premi speciali, riconoscendo immagini particolarmente significative per originalità, tecnica, capacità interpretativa e sensibilità nel raccontare i soggetti proposti.

Di rilievo anche il valore artistico dei trofei, realizzati grazie alla collaborazione di tre artisti: il maestro ceramista Ernesto Canepa e gli artisti Paolo Pastorino ed Enrica Noceto, che hanno interpretato con la loro creatività i riconoscimenti destinati ai vincitori.

Il tema "Sassello: il battito del territorio" ha offerto ai partecipanti l'occasione di osservare il paese da prospettive diverse, restituendo un racconto fatto di natura, paesaggio, cultura e vita quotidiana. Per la prossima edizione è già stato scelto un nuovo tema dedicato al paese: "Natura, cultura e tradizioni", che affiancherà nuovamente la sezione Tema Libero, sempre con il patrocinio della UIF, degli Amici del Sassello e de "La Voce del Sassello".