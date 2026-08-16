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Attualità | 16 agosto 2026, 15:40

Sassello, il concorso fotografico AVIS riparte e diventa nazionale: assegnati i premi

Grazie al patrocinio della UIF – Unione Italiana Fotoamatori la manifestazione fa il salto di qualità. Premiazione nella giornata di Ferragosto, due le sezioni in gara

Dopo una pausa di un anno, il Concorso Fotografico AVIS Sassello è ripartito con rinnovato entusiasmo, e con un cambio di passo: grazie al patrocinio della UIF – Unione Italiana Fotoamatori la manifestazione assume ora carattere nazionale. Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra AVIS Sassello, Lions Club Photo Art Culture e Circolo fotografico Mela Verde.

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 15 agosto a Sassello, alla presenza della presidente di AVIS Sassello, Josella Manfredi, e di alcuni soci del Lions Club Photo Art Culture. All'appuntamento hanno preso parte i partecipanti al concorso, chiamati ad affidare alle immagini il compito di raccontare emozioni, paesaggi, persone e identità del territorio.

Il concorso si è articolato in due sezioni: Tema Libero e "Sassello: il battito del territorio", quest'ultima dedicata a interpretare attraverso l'obiettivo fotografico l'anima del paese e il suo patrimonio naturale e culturale.

Per il Tema Libero il primo posto, con medaglia d'oro UIF, è andato ad Azeglio Manzini, seguito da Luigi De Rosa (medaglia d'argento UIF) e da Marco Zurla (medaglia di bronzo). Nella sezione "Sassello: il battito del territorio" si è imposta Silvia Nicolini, davanti a Marco Chiaiese e Renato Bonfanti.

Accanto ai premi di categoria sono stati assegnati i trofei dedicati a due figure che hanno lasciato un segno nel mondo dell'associazionismo AVIS e della fotografia: il Trofeo Franco Pizzorno, destinato al miglior autore della sezione Tema Libero, è andato a Riccardo Caroli; il Trofeo Mimmo Bazzano, riservato al miglior autore della sezione dedicata a Sassello, a Danilo Garbarini. A Roberto Braides il Trofeo per il miglior autore Socio Lions.

La giuria ha inoltre assegnato alcuni premi speciali, riconoscendo immagini particolarmente significative per originalità, tecnica, capacità interpretativa e sensibilità nel raccontare i soggetti proposti.

Di rilievo anche il valore artistico dei trofei, realizzati grazie alla collaborazione di tre artisti: il maestro ceramista Ernesto Canepa e gli artisti Paolo Pastorino ed Enrica Noceto, che hanno interpretato con la loro creatività i riconoscimenti destinati ai vincitori.

Il tema "Sassello: il battito del territorio" ha offerto ai partecipanti l'occasione di osservare il paese da prospettive diverse, restituendo un racconto fatto di natura, paesaggio, cultura e vita quotidiana. Per la prossima edizione è già stato scelto un nuovo tema dedicato al paese: "Natura, cultura e tradizioni", che affiancherà nuovamente la sezione Tema Libero, sempre con il patrocinio della UIF, degli Amici del Sassello e de "La Voce del Sassello".

Redazione

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