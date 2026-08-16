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| 16 agosto 2026, 17:46

Belen Rodriguez attacca dopo vacanza in Sardegna: "Un bel vaffa..."

Belen Rodriguez attacca dopo vacanza in Sardegna: &quot;Un bel vaffa...&quot;

(Adnkronos) -

Belen Rodriguez furiosa. La showgirl argentina è reduce da una vacanza in Sardegna, dove si sono rincorse diverse voci che, stando a quanto fatto capire dalla conduttrice, non corrisponderebbero a verità. Da qui è nato un duro sfogo condiviso da Rodriguez nelle proprie storie Instagram. 

"Ciao Sardegna, grazie per l'amore di cui sono stata circondata e un gran bel vaffanc*lo a chi vive per rovinare la serenità degli esseri umani (e monetizzare) a discapito di chiunque, perché a te non frega niente di nessuno, tranne che di te stesso”, ha scritto Belen sui social. 

"Alludendo, bluffando e facendo credere cose che non sono esattamente così, solita metodologia comunque bravi a tagliare le foto ed escludere il gruppo per far credere cose diverse", ha continuato Rodriguez, "i miei amici rimangono, da dieci anni a questa parte. E io alle amicizie ci tengo". 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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