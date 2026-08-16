Furto al Mume, rubate quattro opere di Antonello da Messina: indagini in corso

(Adnkronos) - Un furto d’arte al MuMe, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Nella serata di ieri, ladri sono riusciti a introdursi nelle sale eludendo i sistemi di allarme e le misure di sicurezza, portando via quattro opere attribuite ad Antonello da Messina. Tra le opere portate via, come si legge su 'Messina in Diretta', figurano tre delle cinque tavole superstiti del Polittico di San Gregorio, datato 1473. Rubata anche una tavoletta bifronte raffigurante la Madonna e il Cristo in pietà.

Sul postole forze di polizia insieme agli specialisti della Scientifica, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incursione e raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili. Per consentire lo svolgimento dei sopralluoghi e tutelare l’area interessata dalle indagini, la Direzione del MuMe ha disposto la chiusura del museo al pubblico nella giornata di oggi.