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| 16 agosto 2026, 10:19

Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in provincia Massa e Carrara, nessun danno

Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in provincia Massa e Carrara, nessun danno

FIRENZE (ITALPRESS) - Scossa di terremoto poco prima delle 6 di questa mattina registrata nel territorio comunale di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara. La magnitudo registrata è di 3.7, e al momento non vengono segnalati danni a cose o persone. Si tratta della terza scossa sul territorio toscano negli ultimi, l'ultima quattro giorni, sempre con intensità 3.7, sulla costa, con interessamento dei territori di Pisa, Lucca e Livorno. La scossa di questa mattina è stata avvertita anche in Versilia e nella zona ligure di La Spezia. - foto: screenshot sito Ingv -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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