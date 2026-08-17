Blackout a Borghetto S. Spirito nel pieno della stagione estiva, Canepa: “Grave danno economico per le attività commerciali”

Interruzioni nella fornitura di energia elettrica, nel pieno della stagione estiva, a Borghetto Santo Spirito.

Il sindaco Giancarlo Canepa ha sottolineato mancanze "da parte del gestore nazionale in alcune zone centrali del paese dopo che, nella zona di Madonna degli Angeli, il problema si è verificato per ben tre sere consecutive".

"Ho personalmente contattato i referenti del gestore per sollecitare un rapido intervento - ha spiegato il primo cittadino - Ritengo inaccettabile che ogni anno si verifichino gli stessi problemi senza che il gestore risolva in maniera definitiva il problema. Mi farò portavoce, in tutte le sedi opportune, del malcontento e della frustrazione di tutti, in particolare delle attività commerciali che, nel momento più importante della stagione, si ritrovano a dover sospendere le proprie attività subendo un grave danno economico".