Andora, mercoledì 19 agosto chiude la rassegna “Sotto l’Archetto”: l’ultimo appuntamento con Davide Bergo

Si concluderà mercoledì 19 agosto, alle 21:30, al Parco degli Aviatori di Andora, la rassegna “Sotto l’Archetto”. L’ultimo appuntamento sarà dedicato alla narrativa di genere con l’autore Davide Bergo, che presenterà il libro “Fino all’ultimo respiro”, novità editoriale pubblicata da Atene Edizioni nel 2026.

Ambientato in Liguria, il romanzo prende avvio dalla morte di una studentessa universitaria e segue le indagini della commissario Valentina Di Stefano, appena trasferita a Imperia. Sullo sfondo, il mondo dell’erotismo online, le identità digitali e una rete di segreti e piste ingannevoli che porta il giallo dentro alcuni degli aspetti più controversi della contemporaneità.

Con l’incontro dedicato alla narrativa, come sempre a ingresso libero, si chiude il ciclo estivo di “Sotto l’Archetto”, che per l’ultima serata sceglie dunque una voce del territorio e un genere, il giallo, profondamente legato anche ai luoghi in cui la storia è ambientata.