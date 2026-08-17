La valbormidese Tiziana Tardito espone nella Galleria d’arte di Cavallino Treporti

Dal 22 agosto al 5 settembre, la Galleria d’arte di Cavallino Treporti ospiterà un'esposizione dedicata all’arte contemporanea, realizzata in collaborazione con Ravenna Art Gallery.

Protagonista della mostra sarà la valbormidese Tiziana Tardito, che presenterà una selezione di opere capaci di accompagnare il pubblico in un percorso tra immagini, suggestioni e linguaggi contemporanei.

L’inaugurazione è in programma sabato 22 agosto alle 17.30. A presentare l’evento sarà Giorgio Gregorio Grasso, storico e critico d’arte. Seguiranno gli interventi della critica d’arte Michela Poli e della giornalista Elena Magro.

Sarà presente anche Alessandra Morricone, figlia del grande maestro Ennio Morricone.

La mostra sarà inoltre arricchita da incontri, performance dal vivo e appuntamenti dedicati al rapporto tra arte e territorio, nella suggestiva cornice di Cavallino Treporti.