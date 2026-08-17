Ascolti tv, Rai2 con gli Europei di Altletica vince il prime time con il 18.4% di share

(Adnkronos) - E' Rai2, con gli Europei di Atletica, a vincere la sfida televisiva della prima serata di ieri, domenica 16 agosto 2026. Il match ha incollato davanti allo schermo 2.417.000 spettatori con il 18.4% di share. Su Canale5, il 'Racconto di una Notte' ha ottenuto un ascolto medio di 1.596.000 spettatori con uno share del 13.7%. Rai1, che ieri trasmetteva 'Stasera… Pippo Baudo' ha coinvolto 1.169.000 spettatori pari all’11% di share mentre Italia1, con la partita di Coppa Italia – Lazio-Mantova, è stata la scelta di 769.000 spettatori con il 6% di share. Rete4 proponeva ieri 'Viaggi di nozze' di Carlo Verdone, che è stato visto da 567.000 spettatori per il 4.7% di share, mentre Rai3 con la replica di 'Che Ci Faccio Qui' ha convinto 394.000 spettatori, per il 3.1% di share. La7, con 'Il sorpasso', ha tenuto davanti allo schermo 273.000 spettatori totalizzando il 2.2% di share.

Nell'access prime time, su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' vince con 3.553.000 spettatori, pari al 25.7% di share. Rai1 con 'L’Eredità Summer' è stato la scelta di 2.017.000 spettatori, totalizzando il 14.7% di share.