Bambini azzannati a Noicattaro, nuovi avvistamenti del lupo: scatta la caccia anche con i droni

(Adnkronos) - Droni e una task force in prefettura per fermare trovare l'animale selvatico, forse un lupo, che sta terrorizzando il territorio di Noicattaro nel Barese. Nei giorni scorsi ha, infatti, aggredito tre bambini. Ci sarebbero stati altri avvistamenti dell'animale, che potrebbe essere un lupo o un cane inselvatichito. Le ricerche, da parte di personale specializzato, sono in corso anche anche con l'utilizzo di droni. Il pericolo viene considerato "serio e concreto".

Il sindaco Raimondo Innamorato ha deciso di vietare la sosta e il passeggio, anche con animali domestici, nelle aree verdi, nei parchi e nelle zone agricole. Non è consentito, infine, dare da mangiare a gatti o cani in aree esterne.