Cina, mercato del lavoro stabile nei primi 7 mesi del 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il mercato del lavoro in Cina è rimasto generalmente stabile, con il tasso rilevato di disoccupazione urbana che si è attestato in media al 5,2% nei primi sette mesi del 2026, rientrando nell'obiettivo annuale, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi.Il tasso è rimasto invariato sia rispetto ai primi sei mesi dell'anno sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo l'Ufficio nazionale di statistica (NBS).Nel solo mese di luglio, il tasso di disoccupazione urbana rilevato si è attestato al 5,2%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto a giugno. L'NBS ha attribuito l'aumento a fattori stagionali.Il Paese ha fissato per il 2026 l'obiettivo di mantenere il tasso di disoccupazione urbana rilevato intorno al 5,5% e punta a creare più di 12 milioni di nuovi posti di lavoro nelle aree urbane nel corso dell'anno.Per promuovere ulteriormente l'occupazione, a luglio la Cina ha pubblicato un piano quinquennale per lo sviluppo delle risorse umane e della previdenza sociale. Tra gli altri obiettivi, il piano punta ad aiutare 25 milioni di lavoratori urbani disoccupati a trovare un nuovo impiego e a fornire assistenza occupazionale a 6,5 milioni di persone che incontrano difficoltà nella ricerca del lavoro.(ITALPRESS).-Foto Xinhua-