Gatto scompare per 10 anni, poi si presenta... al compleanno della padrona

(Adnkronos) -

Un gatto scomparsa è tornata a casa... per il 30esimo compleanno della padrona. È successo in Galles, dove un felino scomparso dieci anni fa ha ritrovato la via di casa riabbracciando le sue due proprietarie. Lucy e Hannah Robertson, due sorelle che abitano a Newbridge, nella contea di Caerphilly, rimasero "con il cuore spezzato" nel 2013 quando Charlie, il loro gatto che all'epoca aveva tre anni, scomparve.

A raccontarlo è la Bbc, che riporta come il gatto fosse solito vivere all'aperto vagando spesso per le strade, salvo poi non fare più ritorno a casa. La famiglia Robertson aveva trascorso mesi a cercarlo, ma senza successo, fino allo scorso luglio, quando Charlie è stato ritrovato proprio il giorno in cui Lucy compiva 30 anni. A comunicarlo alle sorelle una chiamata del veterinario che ha lasciato le due donne "sbalordite".

Una persona che viveva nelle vicinanze aveva trovato Charlie nascosta tra i cespugli, nutrendola per settimane prima di portarla dal veterinario, che ha contattato Hannah al numero di telefono riportato sul microchip.

Hannah ha raccontato che anche il veterinario è rimasto "davvero scioccato" nello scoprire che il gatto era scomparso da dieci anni. La gatta tigrata, molto socievole, godeva di ottima salute, il suo pelo era folto e non appariva trasandata. È stata la stessa Hannah a raccontare come il veterinario sia rimasto "davvero scioccato" nello scoprire che il gatto era scomparso da dieci anni. Il gatto, molto socievole, godeva di ottima salute, il suo pelo era folto e non appariva trasandata.

"Non abbiamo mai perso la speranza. Ma purtroppo non riuscivamo a trovarla", ha dichiarato Hannah a Bbc Radio Wales Drive. Per Lucy, che aveva pubblicato anche un annuncio su Facebook, "è stato straziante. Temevamo che fosse stata investita o che non ci fosse più".