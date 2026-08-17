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| 17 agosto 2026, 22:39

Guterres “Iran e Usa riprendano negoziati, non esiste soluzione militare”

Guterres “Iran e Usa riprendano negoziati, non esiste soluzione militare”

ROMA (ITALPRESS) - L'Iran e gli Stati Uniti riprendano i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica e duratura, non esiste una soluzione militare al conflitto. Lo ha detto, secondo quanto ha riferito il portavoce Stèphane Dujarric, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, invitando i due Stati ad abbassare i toni della retorica degli ultimi giorni.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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