Guterres “Iran e Usa riprendano negoziati, non esiste soluzione militare”

ROMA (ITALPRESS) - L'Iran e gli Stati Uniti riprendano i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica e duratura, non esiste una soluzione militare al conflitto. Lo ha detto, secondo quanto ha riferito il portavoce Stèphane Dujarric, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, invitando i due Stati ad abbassare i toni della retorica degli ultimi giorni.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).