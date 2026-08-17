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| 17 agosto 2026, 13:57

Stagione finita per Vingegaard: "L'obiettivo è prepararmi al meglio per il 2027"

Stagione finita per Vingegaard: &quot;L'obiettivo è prepararmi al meglio per il 2027&quot;

(Adnkronos) -

Stagione finita per Jonas Vingegaard. Il vincitore del Giro d'Italia è ancora in fase di recupero dopo essersi fratturato la clavicola nel corso di una caduta durante la 15/a tappa dell'ultimo Tour de France. Lo ha annunciato lo stesso 29enne danese in un comunicato della sua squadra, la Visma lease a bike. "Dopo un lungo e intenso periodo di gare, un periodo di recupero era comunque previsto dopo il Tour de France. A causa dell'infortunio alla clavicola, l'inizio della mia preparazione è stata posticipata e non mi sarà possibile tornare al massimo della forma nel breve periodo. L'obiettivo è prepararmi al meglio per la stagione 2027. Discuterò di questi obiettivi specifici con la squadra nei prossimi giorni".  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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