Trump annuncia "riduzione" delle esercitazioni militari Usa-Corea del Sud: "Costose e segnale ostile verso Corea del Nord"

(Adnkronos) - "Considerati i miei ottimi rapporti con Kim Jong Un, leader della Corea del Nord, non mi fa piacere che gli Stati Uniti abbiano accettato - già da tempo - di partecipare a esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud". Così il presidente Usa Donald Trump in un post su Truth. "Queste esercitazioni non solo sono costose, con la maggior parte dei costi a carico degli Stati Uniti (come al solito), ma inviano anche un segnale del tutto inappropriato e ostile a un Paese che, da quando Donald J. Trump è presidente, si è dimostrato rispettoso e non minaccioso. Pertanto - prosegue - e dato che ormai è troppo tardi per annullarle, ho dato istruzioni al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, di ridurre in modo sostanziale le esercitazioni militari congiunte. Anche se la questione è solo marginalmente collegata, ho recentemente chiesto al presidente della Corea del Sud se volessero unirsi a noi nella denuclearizzazione della Repubblica Islamica dell’Iran. Mi hanno risposto: 'No, grazie'".

Il ministero della Difesa sudcoreano afferma che le esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti proseguiranno "come previsto", dopo l’annuncio del presidente Usa Donald Trump di una loro "considerevole" riduzione, motivata dalla sua "ottima relazione con Kim Jong Un", il leader nordcoreano. Le manovre congiunte 'Ulchi Freedom Shield', che dovrebbero iniziare nel corso della giornata e coinvolgere 18mila soldati, "si svolgeranno secondo il piano iniziale", ha ribadito il ministero.

In un messaggio condiviso sulla sua piattaforma social Truth, Trump ha sostenuto che le esercitazioni sono "non solo costose", ma che inviano anche "un segnale del tutto inappropriato e ostile" alla Corea del Nord, un Paese che a suo giudizio si è mostrato "rispettoso e non minaccioso" dal suo ritorno alla Casa Bianca.