Laigueglia, rassegna “Di Voci e d’Accordo”: il 19 agosto "Tasti Rari" con Andrea Bacchetti e Tiziana Zunino

Mercoledì 19 agosto a Laigueglia, alle ore 21.15 nell'Oratorio Santa Maria Maddalena, appuntamento con la rassegna “Di Voci e d’Accordo” in collaborazione con l'Associazione Musicale Culturale Nardini e Music Oper Artist.

"Tasti Rari" - L'Harmonium francese nel XIX secolo

In duo Zunino - Bacchetti presentano un interessante e introvabile repertorio per "harmonium e pianoforte” con brani originali (G. F. Ghedini, H. Berlioz, C. Franck) ossia scritti appositamente per harmonium e pianoforte, dall' 800 fino ai giorni nostri.

L'accostamento di questi due strumenti, tra loro apparentemente antitetici, rivela invece sorprendenti e piacevolissime sonorità, le

quali traggono la propria forza espressiva partendo da una vasta gamma di contrapposizioni timbriche fino a evocare la voce orchestrale.

Andrea Bacchetti, talento precoce, giovanissimo ha raccolto i consigli di Karajan, Berio, Horszowsky, Magaloff. Ha debuttato a 11 anni a Milano con i Solisti Veneti diretti da Scimone. Da allora ha suonato in grandi festival come Lucerna, Salisburgo, Sapporo, La Coruña, Tolosa, La Roque d'Anthéron, Varsavia... Ha tenuto concerti in centri musicali internazionali a Berlino, Parigi, Tokyo, Mosca, Praga, Madrid, San Paolo, Berna, Lipsia e con orchestre come Festival Strings Lucerne, Camerata Salzburg, Pko Prague, Filarmonica della Scala, Rai di Torino… Incide per Sony Classical e nella sua ampia discografia sono da ricordare le Sonate di Cherubini (Penguin Guide UK Rosette), The Scarlatti Restored Manuscript con il quale ha vinto l'Icma 2014, The Inventions and Sinfonias di Bach (CD del Mese su BBC Music Magazine). Nelle ultime stagioni è stato ospite dell’Orchestra Sinfonica di Milano, dell’OSI di Lugano, dell’Orchestra Haydn di Bolzano, del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro Carlo Felice di Genova...

Ha eseguito in una unica serata il II libro del Clavicembalo ben temperato di Bach nell’Aula Magna della Sapienza per la IUC e al Teatro Carlo Felice di Genova per la G.O.G, e alla Fenice di Venezia per Musikamera.

Tiziana Zunino

Diplomata brillantemente in Pianoforte e in Organo e Composizione organistica con Massimo Nosetti, dal 2006 è organista titolare della Chiesa Evangelica Luterana di Sanremo.

Svolge intensa attività concertistica come solista e in formazioni cameristiche in città italiane ed estere, ospite di prestigiosi enti e associazioni culturali, partecipando a rassegne musicali di rilevanza anche nazionale. Suona un Harmonium “Alexandre Père et Fils”, Parigi (anteriore al 1860) e un Clavicembalo copia di “Hyeronimus Bononiensis” Roma 1521. Dal 2013 è presidente dell’Associazione Culturale Musicale “Nardini” di Sanremo. Dal 2021 collabora con OpenOrchestra di Imperia diretta da Marco Reghezza. Da anni esercita attività didattica ed è vivamente interessata all’arte organaria.