Ferragosto da tutto esaurito nel Savonese, turismo promosso: “Ma ora bisogna allungare la stagione”

Un bilancio di Ferragosto decisamente positivo per il comparto turistico ed enogastronomico del Savonese. Tra spiagge gremite, ristoranti presi d’assalto ed eventi sold out, il fine settimana di Ferragosto ha confermato la forte attrattività della Riviera di Ponente. Un flusso straordinario di turisti. Anche sul versante delle infrastrutture la situazione si è mantenuta nel complesso sotto controllo. La rete stradale e autostradale ha registrato una circolazione prevalentemente scorrevole Non sono comunque mancati isolati rallentamenti.

A tracciare un quadro nitido sull’andamento della stagione estiva nel Savonese è Stefania Piccardo, presidente dell’Unione Provinciale Albergatori: "I dati di questo Ferragosto dimostrano ancora una volta la grande forza di attrazione della nostra costa e dell'entroterra. Gli albergatori hanno lavorato a pieno ritmo senza un attimo di sostanza, a dimostrazione che il valore dell'offerta ricettiva resta altissimo. Tuttavia, le code localizzate e qualche fisiologico disagio nei servizi e nella gestione dei rifiuti evidenziano la necessità di strutturare meglio l'accoglienza nei periodi di massima pressione antropica".

Lo sguardo degli albergatori si sposta sul proseguo dell'estate. "Il vero nodo strategico resta la durata della stagione- prosegue Stefania Piccardo - Non possiamo accontentarci di un turismo 'mordi e fuggi' concentrato in pochissimi giorni o singoli weekend. È indispensabile fare sistema con le istituzioni locali per potenziare i servizi essenziali, migliorare la viabilità nei punti critici e allungare il calendario delle presenze oltre i picchi di agosto".

L’Unione Provinciale Albergatori rinnova quindi il proprio impegno a fianco delle imprese e delle Amministrazioni del territorio per programmare interventi strutturali capaci di supportare residenti e turisti, trasformando l'eccellente risposta di Ferragosto in un modello di sviluppo sostenibile e duraturo per tutto la Riviera di Ponente.