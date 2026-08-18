Incidente sull’autostrada A10 tra Albenga e Borghetto: motociclista coinvolto, tratto chiuso

Un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 18 agosto, sull’autostrada A10, nel tratto compreso tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, in direzione Genova.

L’allarme è scattato intorno alle 13.24 e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due mezzi di soccorso di base, provenienti da Albenga e Ceriale, oltre all’automedica del 118 di Albenga. Attivato anche il servizio operativo di Autostrade.

Secondo le prime informazioni disponibili, l’incidente ha coinvolto una motocicletta e una persona. Il motociclista avrebbe riportato un trauma al cranio.

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità autostradale. La carreggiata in direzione Italia risulta chiusa nel tratto compreso tra Albenga e Borghetto Santo Spirito a causa dell’incidente. .

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni della persona coinvolta né sulle cause dell’incidente.