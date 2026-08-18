 / 

| 18 agosto 2026, 11:35

Addio a Fulvio Lucisano, il produttore cinematrografico aveva 98 anni

Addio a Fulvio Lucisano, il produttore cinematrografico aveva 98 anni

ROMA (ITALPRESS) - E' morto oggi all'età di 98 anni il produttore cinematografico Fulvio Lucisano. Lo comunica la figlia Paola sui social network. Nato a Roma il 1 agosto del 1928, aveva fondato le società di produzione cinematografica Italian International Film e Lucisano Media Group. E' stato inoltre presidente dell'Anica, l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, dal 1998 al 2001. - Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium