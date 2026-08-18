Cina, aggiunte 8 banche nell’elenco degli operatori con yuan digitale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La banca centrale cinese ha annunciato ieri di aver aggiunto otto banche all'elenco delle istituzioni autorizzate a operare con lo yuan digitale.La misura punta a rendere più inclusivi i servizi legati allo yuan digitale e a soddisfare la domanda del pubblico di servizi sicuri, convenienti ed efficienti in questa valuta, secondo la Banca popolare cinese (PBOC).I nuovi operatori, tra cui Ping An Bank, Hengfeng Bank, China Bohai Bank, Bank of Shanghai, Bank of Hangzhou, Huishang Bank, Bank of Changsha e Guangxi Beibu Gulf Bank, saranno collegati al sistema dello yuan digitale della banca centrale.Le banche inizieranno a offrire servizi in yuan digitale una volta completati i preparativi operativi e tecnici.Con questa espansione, il numero delle istituzioni autorizzate a operare con tale valuta sale a 30.La banca centrale ha affermato che continuerà ad ampliare il numero degli operatori, con l'obiettivo di creare un ambiente di concorrenza aperto, inclusivo e leale per lo sviluppo dello yuan digitale.(ITALPRESS).-Foto Xinhua-