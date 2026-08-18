Esplosione Colleferro, procuratore di Velletri: "Accertamenti in corso, no elementi per cause diverse da quelle accidentali"

(Adnkronos) - "Tutti gli accertamenti sono in corso e non possiamo escludere nessuna ipotesi anche se allo stato attuale non ci sono elementi per ipotizzare cause diverse da quelle accidentali". Lo sottolinea il procuratore di Velletri, Carlo Villani, in merito all'esplosione nella fabbrica di munizioni avvenuta il 13 agosto scorso nell'area industriale di Colleferro.

"I carabinieri del Ris che hanno eseguito i rilievi non hanno ancora depositato la relazione tecnica conclusiva data la complessità della situazione generata dall'esplosione. L'area dove è avvenuto l'incidente è stata sequestrata - spiega il procuratore - e il sequestro è stato poi esteso ad altre zone sia per evitare il rischio di nuovi incidenti sia per poter svolgere tutti gli accertamenti necessari ad accertare le cause. Le indagini proseguono a 360 gradi perché non ci sia alcun dubbio che le cause siano state di natura accidentale". Il fascicolo è coordinato dal procuratore Villani con i pm Federica Mattiotti e Giuseppe Travaglini.

Il governo italiano, almeno per il momento, non sembra dare credito alla pista russa dietro l'esplosione nella fabbrica di munizioni di Colleferro. "Non risulta a nessuno che si possa trattare di qualcosa di diverso da un problema interno", ha dichiarato ieri all'Adnkronos il ministro della Difesa, Guido Crosetto.