Roma, fatta per Rodrigo Mora: le cifre dell'operazione

(Adnkronos) -

Nuovo acquisto per la Roma. Oggi, martedì 18 agosto, il club giallorosso ha raggiunto l'accordo con il Porto per il trasferimento di Rodrigo Mora, secondo le ultime news di calciomercato, che ragginungerà quindi la squadra di Gasperini a titolo definitivo. Dopo giorni di trattativa serrata, il ds D'Amico è riuscito a superare lo stallo delle ultime ore regalando quindi al proprio allenatore l'esterno offensivo portoghese.

L'operazione, secondo quanto riportato da SkySport, si chiuderà a titolo definitivo per 25 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita che sarà garantito ai portoghesi. I giallorossi avranno però la possibilità di ridurre o annullare completamente questa percentuale se decidessero di versare ulteriori 25 milioni nelle casse del club lusitano.

Rodrigo Mora è un esterno offensivo portoghese classe 2007, nato nel 2007, di appena 19 anni. Cresciuto nelle giovanili del Porto, ha fatto tutta la trafila nel vivaio dei lusitani, fino a esordire in prima squadra e diventare, nonostante la giovane età, un punto fermo della squadra allenata da Farioli. Nell'ultima stagione ha collezionato 34 presenze con due gol e un assist.