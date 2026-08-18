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| 18 agosto 2026, 10:14

Scoperta a Grosseto maxi frode legata al Superbonus, sequestri per 36 milioni

Scoperta a Grosseto maxi frode legata al Superbonus, sequestri per 36 milioni

GROSSETO (ITALPRESS) - Maxisequestro da oltre 36 milioni di euro a Grosseto per una ingente truffa sul "Superbonus 110%". La Guardia di Finanza, coordinata dalla locale Procura, ha eseguito il provvedimento contro un general contractor e il suo amministratore, accusati di aver generato crediti fittizi per oltre 40 milioni di euro. Secondo le indagini, i costi dei lavori per 345 condomini venivano sistematicamente "gonfiati". Tre gli indagati, tra cui due professionisti, per reati che vanno dalla truffa aggravata all'autoriciclaggio. Sotto sequestro immobili, auto di lusso e imbarcazioni. Fonte foto: Guardia di Finanza

Agenzia Italpress

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