Pietra ligure, per i lavori di risistemazione di via Lombardia arrivano oltre 650mila euro dalla Regione

Il Comune di Pietra Ligure ha ottenuto la copertura economica per la definitiva messa in sicurezza e il consolidamento del versante di sostegno di via Lombardia. Il finanziamento regionale ammonta complessivamente a 661.631,32 euro, di cui 550 mila euro destinati ai lavori di sistemazione definitiva del versante e 61.631,32 euro a titolo di rimborso integrale delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale per gli interventi di somma urgenza già eseguiti.

La situazione di criticità era emersa a seguito del maltempo delle giornate del 26 e 27 ottobre 2024, che aveva interessato diverse aree del territorio comunale. In particolare, due zone sul versante orientale del Monte Trabocchetto, o Rocca delle Fene, avevano riportato gravi dissesti legati alla circolazione delle acque superficiali e sotterranee e all'instabilità dei terreni, interessati da fenomeni franosi diffusi.

Le condizioni sono ulteriormente peggiorate con l'alluvione del 20 maggio 2025, riconosciuta come emergenza regionale dalla Protezione Civile della Regione Liguria. Il dissesto ha provocato il cedimento della pavimentazione di via Lombardia, determinato dalla canalizzazione sotterranea delle acque, sviluppatasi per circa 150 metri. L'acqua fuoriusciva in diversi punti del versante di sostegno della strada, rendendo la viabilità pericolosa e inagibile.

Per fronteggiare l'emergenza, il Comune è intervenuto con opere provvisionali per la messa in sicurezza del corpo stradale, riuscendo a ripristinare la viabilità a senso unico alternato. Gli interventi di somma urgenza hanno comportato una spesa di 61.631,32 euro, successivamente interamente rimborsata attraverso il finanziamento regionale.

Parallelamente, gli uffici comunali hanno predisposto un progetto di fattibilità tecnico-economica articolato in due lotti, finalizzato alla messa in sicurezza sia del versante di sostegno di via Lombardia sia di quello a monte, in corrispondenza del rio dei Musazzi.

Il progetto complessivo, per il quale era stata tempestivamente presentata richiesta di finanziamento alla Regione Liguria, prevedeva un investimento di 1,05 milioni di euro, con 550 mila euro destinati al primo lotto relativo alla sistemazione del versante di via Lombardia.

"Accogliamo con soddisfazione la notizia dell'avvenuta concessione di questo consistente finanziamento regionale - commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Amandola -. Un risultato cruciale che premia la celerità, la precisione e la determinazione con cui l’Amministrazione e i nostri uffici si sono mossi fin dal primo istante a dimostrazione di come la messa in sicurezza del territorio e la tutela dei nostri cittadini rappresentino da sempre una priorità assoluta della nostra azione amministrativa".

"Grazie a queste risorse siamo già pronti ad avviare immediatamente le procedure per la redazione della progettazione esecutiva, con l'obiettivo di aprire il cantiere nel più breve tempo possibile. Questo intervento non si limiterà soltanto a risolvere le criticità strutturali e di drenaggio profondo del versante di via Lombardia, ma restituirà alla comunità un'arteria viaria pienamente fruibile, efficiente e nuovamente percorribile in condizioni di totale sicurezza e a doppio senso di marcia" proseguono il sindaco e l'assessore.

"Esprimiamo un doveroso ringraziamento a Regione Liguria e al Settore Protezione Civile per l'attenzione costante dimostrata al nostro territorio e l'efficacia del sostegno finanziario concesso, fondamentale per permetterci di compiere un passo importante per la sicurezza e la stabilità delle infrastrutture viarie comunali e di affrontare con decisione i danni causati dal dissesto idrogeologico", concludono De Vincenzi e Amandola.