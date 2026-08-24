Favola Lulli in Roma-Fiorentina, chi è il giovane giallorosso titolare in Serie A

(Adnkronos) -

Favola Emanuele Lulli in Roma-Fiorentina. Oggi, lunedì 24 agosto, i giallorossi ospitano i viola nella prima giornata di Serie A, in una partita che vedrà l'esordio in Serie A e con la maglia dei padroni di casa del giovane terzino classe 2007, lanciato a sorpresa da Gasperini dal primo minuto viste le assenze per problemi fisici di Rensch e del nuovo arrivato Molina. Ma chi è Lulli?

Emanuele Lulli è un calciatore della Roma di 19 anni, classe 2007. Di ruolo terzino, è cresciuto nel settore giovanile giallorosso dopo aver iniziato nel vivaio della squadra capitolina del Tor Tre Teste. Protagonista di un'ultima stagione in Primavera e convocato più volte in prima squadra nel corso della scorsa stagione, è stato aggregato alla rosa giallossa fin dal ritiro, facendo tutta la preparazione agli ordini di Gasperini, che ha deciso di lanciarlo dal primo minuto contro la Fiorentina alla prima giornata di Serie A.

Terzino destro di ruolo, Lulli è stato impiegato da Gasperini come esterno a tutta fascia nei quattro di centrocampo, ruolo che ha coperto già nel settore giovanile. Nel vivaio giallorosso ha giocato anche da interno della mediana, una duttilità che sarà molto utile al tecnico della Roma.