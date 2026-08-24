Roma-Fiorentina, gol annullato a Hermoso e proteste su rete Malen: cos'è successo

(Adnkronos) -

Proteste ed episodi arbitrali in Roma-Fiorentina. Oggi, lunedì 24 agosto, i giallorossi hanno sfidato i viola nella prima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da alcune chiamate contestate dell'arbitro Marcenaro. Nel corso del primo tempo infatti Gasperini si è visto annullare il gol di Hermoso, mentre i viola hanno protestato per un fallo su Mastantuono nell'azione che ha portato al vantaggio giallorosso firmato Malen.

Succede tutto nel primo tempo. Al 28' Dybala crossa per la testa di Ndicka, che fa la sponda per Hermoso, lo spagnolo mette in porta ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Il rapido check del Var conferma la posizione irregolare dell'ex difensore dell'Atletico Madrid al momento dell'assist del compagno di reparto.

Proteste viola invece al 28' in occasione del gol della Roma. Dybala serve Malen in area, che fa una magia con il tacco per superare il proprio marcatore e batte De Gea in uscita portando in vantaggio i giallorossi. A inizio azione però il recupero palla della squadra di Gasperini è 'macchiato' da un intervento ruvido di Hermoso, intervenuto con il braccio largo su Mastantuono, che lamenta un colpo al volto. I replay certificano la manata dello spagnolo, giudicata però troppo lieve dall'arbitro per annullare la rete.