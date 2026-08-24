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| 24 agosto 2026, 20:15

Serie A, oggi Roma-Fiorentina - Diretta

Serie A, oggi Roma-Fiorentina - Diretta

(Adnkronos) - La Roma è pronta all'esordio nella Serie A 2026-27. Oggi, lunedì 24 agosto, i giallorossi ospitano la Fiorentina - in diretta tv e streaming - all'Olimpico nella prima giornata di campionato. Sarà la prima partita ufficiale della stagione per la squadra di Gasperini, che dovrà subito misurarsi con un avversario di livello. Tante aspettative anche per i viola di Fabio Grosso, chiamato ad assemblare un undici titolare con diversi arrivi importanti dal mercato.  

 

Nella prossima giornata, la Roma volerà a Lecce mentre la Fiorentina sfiderà il Frosinone in casa. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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