Cairo, un piano da oltre 280mila euro per la sicurezza dei rii e del Bormida

La Giunta comunale di Cairo Montenotte ha approvato un programma articolato, che si fonda sulla prevenzione continua e sulla cura capillare del territorio, dando vita a un massiccio piano di manutenzione ordinaria e mitigazione del rischio idraulico, con un investimento complessivo di oltre 280mila euro.

I cantieri e gli affidamenti programmati interesseranno in modo sinergico i rii minori, i tratti principali del fiume Bormida e l'intera rete cittadina di raccolta delle acque meteoriche. L'obiettivo strategico è duplice: rispondere con tempestività alle urgenze manutentive accumulate e strutturare un sistema di pianificazione a lungo termine in grado di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e delle piogge intense.

Il programma si articola in tre macro-azioni finanziarie e operative, calibrate a seconda delle specificità del reticolo idrografico e delle infrastrutture urbane.

Messa in sicurezza di rii e Bormida - Il primo pacchetto di lavori punta a ripristinare la corretta funzionalità idraulica dei piccoli corsi d'acqua e di specifiche porzioni fluviali, rimuovendo detriti, vegetazione infestante e ostacoli che parzializzano il flusso idrico. I lavori beneficeranno di un cofinanziamento che vede 23.657,97 euro stanziati da Regione Liguria e ulteriori 5.684,87 euro investiti direttamente dalle casse comunali, per un importo complessivo di 29.342,83 euro. Gli interventi sono specificamente finalizzati al mantenimento e al ripristino della corretta funzionalità idraulica, alla rimozione degli ostacoli e alla prevenzione dell'aggravamento del rischio idraulico e idrogeologico.

Le opere riguarderanno il Rio Carretto nel tratto presso la foce, il Rio Ripari, il Rio Valmeschia, il Rio Vaderno presso il Ponte Romano in località Rocchetta, il Rio Baiza in località Vallegge e il Rio Curagnata. Per quanto riguarda le aste fluviali principali, si interverrà sul Fiume Bormida di Mallare, presso il Ponte della Volta al confine amministrativo con il Comune di Altare, e sul Fiume Bormida di Spigno, nel tratto del capoluogo compreso tra il ponte ferroviario e il Ponte degli Aneti.

Piano biennale per condotte, griglie e tombini - La quota più rilevante del piano economico riguarda l’efficienza della rete sotterranea di scolo delle acque bianche. Il Comune ha strutturato un appalto biennale per gli anni 2026 e 2027 del valore di 187.000 euro, interamente dedicato alla pulizia e alla manutenzione delle condutture, delle griglie e dei tombini stradali. Le prime attività partiranno già nelle prossime settimane, intervenendo progressivamente sulla rete comunale e dando priorità ai punti critici del centro urbano e delle frazioni che manifestano una maggiore necessità di pulizia. L'obiettivo fondamentale è mantenere efficiente il sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche, riducendo il rischio di ostruzioni e di conseguenti allagamenti in occasione delle precipitazioni più intense.

Accordo con Cave Marchisio per l'alveo della Bormida - Un'importante operazione di sussidiarietà e recupero risorse avverrà tramite lo scomputo degli oneri di cava. A breve l'Amministrazione comunale prevede l'approvazione di una specifica convenzione con la ditta Cave Marchisio. Questo accordo permetterà di capitalizzare un valore quantificato in circa 64.000 euro. L'intervento consentirà di effettuare un'ulteriore pulizia ordinaria e la sagomatura dell'alveo del Fiume Bormida, nel tratto strategico compreso tra la diga di San Giuseppe e Corso Marconi.

Questo pacchetto di manutenzioni si inserisce in un quadro di difesa del suolo molto più ampio. Gli interventi messi in campo nell’immediato dal Comune procedono infatti in attesa dell’avvio del più consistente piano strutturale che Regione Liguria sta progettando sull’asta del Fiume Bormida, per un investimento complessivo di circa 9,5 milioni di euro. I lavori comunali serviranno a proteggere l'abitato nell'immediato, preparando il territorio a recepire i futuri e definitivi interventi strutturali regionali.

"Stiamo lavorando su due livelli: da una parte la manutenzione ordinaria, che non può aspettare, dall’altra gli interventi strutturali di più ampia portata sui quali sta lavorando Regione Liguria - commentano il sindaco Paolo Lambertini l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione -. Nell’immediato mettiamo in campo oltre 280 mila euro tra manutenzione dei rii e della Bormida, pulizia di condotte, griglie e tombini e il nuovo intervento previsto tra la diga di San Giuseppe e Corso Marconi".

"Sono lavori spesso poco visibili, ma fondamentali. Gli eventi meteorologici degli ultimi anni ci hanno dimostrato che non possiamo limitarci a intervenire dopo le emergenze: dobbiamo cercare, per quanto possibile, di anticipare le criticità attraverso una manutenzione costante. Parallelamente guardiamo con grande attenzione al progetto da circa 9,5 milioni di euro che Regione Liguria sta predisponendo sull’asta della Bormida, dal quale ci aspettiamo interventi strutturali importanti anche per Cairo Montenotte. Manutenzione oggi e opere strutturali domani devono procedere nella stessa direzione. La sicurezza idraulica del nostro territorio richiede continuità, programmazione e investimenti: è un percorso che non si esaurisce con un singolo lavoro, ma che deve diventare una priorità permanente", concludono.