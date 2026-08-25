Ceriale, Simone Scola è il nuovo segretario del circolo di Fratelli d'Italia

A seguito del Congresso Provinciale di Fratelli d’Italia svoltosi lo scorso 25 luglio a Savona, che ha incoronato Filippo Marino Noberasco nuovo Presidente Provinciale del partito con oltre il 75% dei consensi, anche il circolo di Ceriale avvia una nuova fase organizzativa.



Il Presidente del circolo, Fabio Garofalo, ha infatti annunciato la nomina di Simone Scola a segretario del circolo di Fratelli d’Italia Ceriale.



“Con grande piacere annuncio che Simone Scola sarà il nuovo segretario del nostro circolo, una persona di cui conosco la serietà, la dedizione e l’attaccamento al territorio, qualità che saranno fondamentali per il lavoro che ci attende” dichiara Garofalo.



“Ringrazio di cuore Simone per aver accettato questo incarico con l’entusiasmo e la generosità che lo contraddistinguono, sono certo che saprà essere un punto di riferimento importante per tutti gli iscritti e i simpatizzanti di Ceriale Albenga” aggiunge il presidente del circolo.



“Il risultato del congresso provinciale, con l’elezione di Filippo Marino Noberasco alla guida della provincia, ci consegna una squadra rinnovata e piena di energie, da questo circolo vogliamo dare il nostro contributo concreto, partendo proprio dalla nomina di Simone” sottolinea Garofalo.



“Il lavoro che ci aspetta è tanto, rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia sul territorio, ascoltare i cittadini di Ceriale ed essere sempre più vicini alle loro esigenze quotidiane” spiega ancora il presidente.