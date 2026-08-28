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Cronaca | 28 agosto 2026, 20:40

Tragico incidente in Trentino: muore il 30enne di Quiliano Marco Pagliarino

Ha perso il controllo della sua moto scontrandosi contro una roccia. Vani i tentativi di salvarlo

Tragico incidente in Trentino: muore il 30enne di Quiliano Marco Pagliarino

È il 30enne di Quiliano Marco Pagliarino la vittima di un tragico incidente mortale in Trentino. 

Il motociclista intorno a mezzogiorno secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della sua Ducati mentre percorreva la strada provinciale 64 tra Fai della Paganella e Mezzolombardo colpendo poi una roccia. 

Immediata la chiamata dei soccorsi da parte dei tre amici che erano in vacanza con lui e stavano percorrendo le strade trentine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Mezzolombardo, il 118 e la polizia locale. Da Trento si è alzato in volo l'elicottero, atterrato poi in piazzola a Fai della Paganella. Purtroppo sono risultati vani i tentativi di salvare il giovane che avrebbe compiuto 31 anni il prossimo 4 settembre. Per lui non c'era più nulla da fare. 

Il mezzo è stato posto sotto sequestro. 


    

Luciano Parodi

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