Gianna Nannini sceglie Savona per il nuovo videoclip: il mare e scorci della città diventano protagonisti

È il mare di Savona, con i le barche dei pescatori ormeggiate e i moli della Lega Navale a fare da sfondo al immagini del videoclip di “Meraviglioso Errore”, regio di Attilio Cusani, il nuovo singolo di Gianna Nannini. Nel video musicale, uscito il 29 agosto, Savona è lo sfondo della storia raccontata dalla rocker.

La Lega Navale ha condiviso subito il videoclip attraverso i propri canali, sottolineando con orgoglio il ruolo avuto nella realizzazione delle riprese. In poche ore le immagini hanno iniziato a circolare sui social e sui telefoni dei savonesi, permettendo alla città di ritrovarsi, quasi a sorpresa, dentro il nuovo progetto musicale di una delle più note rocker italiane.

Il video offre infatti diversi scorci riconoscibili del fronte mare savonese. La macchina da presa si sposta tra le imbarcazioni e le caratteristiche casette dei pescatori della Lega Navale, in Lungomare Matteotti, uno degli angoli più identitari del porto cittadino. In alcune sequenze compare anche la vecchia stazione Miramare delle Funivie, altro elemento immediatamente riconducibile al paesaggio savonese.

La presenza di Gianna Nannini in città era stata notata già alla fine di luglio, quando la cantante aveva raggiunto Savona per le riprese. La produzione aveva cercato di mantenere il massimo riserbo, ma la notizia della presenza della rocker non era comunque riuscita a passare inosservata, alimentando curiosità tra i savonesi.

Ora, con la pubblicazione del videoclip, il mistero è stato svelato. Le immagini mostrano due giovani attori alle prese con una storia d’amore, mentre la città e il suo mare fanno da sfondo alla narrazione. E proprio la zona della Lega Navale occupa un posto centrale nel video, con le barche, i moli e le casette dei pescatori a costruire un'ambientazione lontana dalle immagini più turistiche della città.





