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| 30 agosto 2026, 17:30

Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il Vertice SCO

Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il Vertice SCO

BISHKEK (KIRGHIZISTAN) (XINHUA/ITALPRESS) - Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il Vertice 2026 dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghiso Sadyr Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghiso Sadyr Japarov e sua moglie Aigul Japarova hanno accolto Xi e sua moglie Peng Liyuan all'aeroporto internazionale di Manas.-Foto Xinhua-(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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