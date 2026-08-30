MotoGp, ordine d'arrivo del Gp Aragon e classifica del Mondiale

(Adnkronos) -
Marc Marquez vince il Gran Premio d'Aragon e sorpassa Marco Bezzecchi nella classifica del Mondiale. Oggi, domenica 30 agosto, il pilota spagnolo della Ducati ha trionfato in Spagna, confermandosi dopo la vittoria nella gara Sprint di ieri, tagliando il traguardo davanti alla KTM di Pedro Acosta e all'Aprilia di Bezzecchi che, partito dalla pole position, ha terminato la gara al terzo posto.
Quarta la Ducati Gresini di Alex Marquez, quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin, che rimane leader del Mondiale ma vede avvicinarsi proprio Marquez, ora secondo nella classifica Piloti dopo il sorpasso a Bezzecchi. Sesta posizione per Aldeguer, settimo Di Giannantonio, ottavo Moreira. Bastianini e Miller chiudono la zona top ten. Fuori dai giochi invece Pecco Bagnaia, scivolato nei primi giri di gara.
L'ordine d'arrivo del Gran Premio di Aragon:
1 Marc Marquez (Ducati)
2 Pedro Acosta (KTM) +1.754
3 Marco Bezzecchi (Aprilia) +3.629
4 Alex Marquez (Ducati) +8.687
5 Jorge Martin (Aprilia) +12.572
6 Fermin Aldeguer (Ducati) +17.687
7 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +23.087
8 Enea Bastianini (KTM) +26.010
9 Diogo Moreira (Honda) +26.187
10 Brad Binder (KTM) +26.762
11 Jack Miller (Yamaha) +27.475
12 Joan Mir (Honda) +28.378
13 Alex Rins (Yamaha) +28.655
14 Luca Marini (Honda) +30.049
15 Johann Zarco (Honda) +30.325
16 Pol Espargaro (KTM) +36.057
17 Lorenzo Savadori (Aprilia) +49.871
18 Fabio Quartararo (Yamaha) +51.659
La classifica Piloti di MotoGp dopo il Gran Premio di Aragon:
1 Jorge Martin 256
2 Marc Marquez 237
3 Marco Bezzecchi 232
4 Fabio Di Giannantonio 208
5 Ai Ogura 203
6 Pedro Acosta 189
7 Raul Fernandez 186
8 Francesco Bagnaia 143
9 Alex Marquez 128
10 Fermin Aldeguer 90
11 Luca Marini 88
12 Enea Bastianini 84
13 Brad Binder 78
14 Diogo Moreira 64
15 Fabio Quartararo 55
16 Franco Morbidelli 53
17 Johann Zarco 36
18 Joan Mir 33
19 Jack Miller 28
20 Alex Rins 24
21 Toprak Razgatlioglu 14
22 Maverick Viñales 10
23 Iker Lecuona 9
24 Augusto Fernandez 6
25 Pol Espargaro 3