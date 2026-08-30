(Adnkronos) - Un senzatetto trova 4mila euro in una valigetta e... li distribuisce ai passanti. Il più insospettabile dei 'Robin Hood' si trova a Belluno, in Veneto, e vive, senza fissa dimora, vicino alla stazione, dove ha piantato una tenda, come riportato dal Corriere Adriatico. L'uomo, iracheno, è conosciuto alle forze dell'ordine e noto in città come Haider.

A raccontare l'episodio è stato l’assessore al Sociale del Comune di Belluno Marco Dal Pont: "Qualcuno dei passanti ha preso i soldi e se li è intascati, qualcun altro ha avvisato le forze dell’ordine. La polizia locale è arrivata in zona e ha recuperato 4.390 euro, che sono stati consegnati al Comune di Belluno, in attesa di capire come comportarsi. Perché Haider, che è conosciuto ai servizi sociali e che vive da qualche mese in città dopo esserci arrivato provenendo dai paesi vicini, non è muto, ma non parla fluentemente l’italiano e, di fatto, non risponde a chi lo interpella. Non conosce la lingua, non ha fatto nulla per impararla e rifiuta qualsiasi aiuto".

Nessuna spiegazione quindi, da parte del senzatetto, sulla provenienza del denaro rinvenuto nella valigetta. L'uomo è stato sottoporto a un rapido interrogatorio prima di tornare a vivere nella propria tenda: "Lo conoscono tutti e devo dire che tutto sommato è benvoluto dalle persone", ha spiegato Dal Pont, "hanno cercato di aiutarlo in molti, gli hanno offerto vitto e alloggio, hanno tentato di trovare soluzioni per toglierlo dalla strada. Ma lui ha sempre rifiutato cibo, ha sempre rifiutato di andare a dormire dove gli veniva offerto. I Servizi sociali lo conoscono e ne monitorano gli spostamenti e le azioni. Sta abbastanza bene di salute, nei limiti della sua condizione attuale, ma la vicenda è stata davvero strana".

Quel denaro, che nessuno ha reclamato, in ogni caso resta un vero e proprio mistero: "Sono state fatte diverse ipotesi, ma al momento non abbiamo capito dove abbia preso quei soldi. Ora decideremo che fare di quella cifra, dopo esserci consultati con chi di dovere", ha concluso l'assessore.