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| 30 agosto 2026, 17:39

Serie A, oggi Napoli-Como - Diretta

Serie A, oggi Napoli-Como - Diretta

(Adnkronos) - Big match al Maradona. Oggi, domenica 30 agosto, il Napoli torna in campo in Serie A sfidando il Como. Dopo il successo all'esordio contro il Genoa, con il 2-0 firmato dalle reti di De Bruyne e Vergara, la squadra di Allegri ospita la squadra di Fabregas nella seconda giornata di campionato. Al debutto, i lombardi hanno pareggiato 1-1 contro l'Udinese.  

 

Nella prossima giornata di Serie A, il Napoli vola a San Siro per sfidare l'Inter, mentre il Como se la vedrà in trasferta con il Genoa.  

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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