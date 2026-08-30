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| 30 agosto 2026, 22:57

"Spostati, idiota": insulti e spinte sulle vetta a 3000 metri

&quot;Spostati, idiota&quot;: insulti e spinte sulle vetta a 3000 metri

(Adnkronos) - Una rissa in cima alla montagna. Sulla vetta del Großglockner, la cima più alta dell’Austria, alta tensione con insulti e spinte tra una coppia di alpinisti polacchi e una guida austriaca. L'episodio è avvenuto lo scorso 22 agosto a circa 3000 metri di quota nei pressi del rifugio Erzherzog-Johann-Hütte. La coppia polacca - marito e moglie - secondo la ricostruzione pubblicata su diversi profili social si trovava su una cresta di pochi centimetri e la donna si stava agganciando alla fune di sicurezza in acciaio. 

 

La guida, seguita dal proprio gruppo, si è fatta largo con le maniere forti spingendo la donna. Davanti alle proteste del marito, con insulti anche in inglese, la guida è tornata sui propri passi: mani alzate, spinte, offese e un ingorgo pericolosissimo in vetta, come documenta il video registrato dalla telecamera che l'alpinista polacco ha montato sul proprio casco. 

La condotta della guida è stata stigmatizzata dall'unione delle guide alpine. L'episodio è oggetto di un'indagine della polizia. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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