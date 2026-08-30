Us Open, si comincia: da Paolini a Djokovic, i match di oggi e dove vederli in chiaro

(Adnkronos) - L'attesa è finita. Oggi, domenica 30 agosto, iniziano gli Us Open 2026. L'ultimo Slam della stagione prenderà il via con diversi big già attesi in campo. Sul prestigioso Arthur Ashe Stadium toccherà subito a Daniil Medvedev e Novak Djokovic, prima del match serale che vedrà protagonista Venus Williams. Sul Louis Armstrong Stadium, invece, sarà Jasmine Paolini ad aprire il programma, sfidando Veronika Erjavec. Ecco tutti i match di oggi e dove vederli in tv e streaming.

Ecco il programma della prima giornata degli Us Open:

ARTHUR ASHE STADIUM

Ore 18:00 - [3] J. Pegula (USA) - E. Ruse (ROU)

a seguire - [7] D. Medvedev (RUS) - H. Gaston (FRA)

Ore 1:00 - M. Navone (ARG) - [4] N. Djokovic (SRB)

a seguire - V. Williams (USA) - S. Kenin (USA)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Ore 17:00 - [19] J. Paolini (ITA) - V. Erjavec (SLO)

a seguire - C. Wong (HKG) - [20] T. Paul (USA)

Ore 1:00 - [9] E. Svitolina (UKR) - S. Sierra (ARG)

a seguire - [15] A. Bublik (KAZ) - J.J. Wolf (USA)

GRANDSTAND

Ore 17:00 - [18] J. Lehecka (CZE) - P. Carreno Busta (ESP)

[11] M. Kostyuk (UKR) - S. Hunter (AUS)

M. Kecmanovic (SRB) - D. Shapovalov (CAN)

[26] E. Navarro (USA) - L. Boisson (FRA)

STADIUM 17

Ore 17:00 - K. Rakhimova (UZB) - [27] B. Krejcikova (CZE)

S. Zhang (CHN) - [31] L. Fernandez (CAN)

J. Faria (POR) - J. Brooksby (USA)

A. Michelsen (USA) - F. Cinà (ITA)

COURT 5

Ore 17:00 - T. Gibson (AUS) - D. Vekic (CRO)

L. Van Assche (FRA) - [29] C. Norrie (GBR)

C. Lee (USA) - K. Boulter (GBR)

M. Landaluce (ESP) - J. Fearnley (GBR)

COURT 6

Ore 17:00 - R. Zarazua (MEX) - P. Iatcenko (RUS)

E. Arango (COL) - X. Wang (CHN)

T. Tirante (ARG) - A. Mannarino (FRA)

[27] T. Etcheverry (ARG) - V. Kopriva (CZE)

COURT 7

Ore 17:00 - S. Shimabukuro (JPN) - [26] A. Rinderknech (FRA)

L. Stefanini (ITA) - D. Yastremska (UKR)

A. Vukic (AUS) - R. Sakamoto (JPN)

K. Birrell (AUS) - P. Marcinko (CRO)

COURT 10

Ore 17:00 - D. Prizmic (CRO) - A. Shevchenko (KAZ)

T. Samuel (GBR) - T. Machac (CZE)

COURT 11

Ore 17:00 - Y. Wu (CHN) - A. Walton (AUS)

E. Kalieva (USA) - L. Tararudee (THA)

M. Kessler (USA) - [18] E. Alexandrova (RUS)

S. Gorzny (USA) - R. Collignon (BEL)

COURT 12

Ore 17:00 - K. Majchrzak (POL) - H. Medjedovic (SRB)

L. Harris (RSA) - J. Kennedy (USA)

H. Vandewinkel (BEL) - K. Pliskova (CZE)

T. Preston (AUS) - A. Parks (USA)

COURT 13

Ore 17:00 - D. Merida (ESP) - M. Fucsovics (HUN)

J. Munar (ESP) - T. Atmane (FRA)

Tutte le partite degli Us Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.