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| 31 agosto 2026, 10:00

"L'ho picchiata, forse è morta": 16enne uccide la mamma a Roma e poi chiama i soccorsi

&quot;L'ho picchiata, forse è morta&quot;: 16enne uccide la mamma a Roma e poi chiama i soccorsi

(Adnkronos) -

Avrebbe picchiato la madre, causandone la morte, e poi avrebbe chiamato il 112. E' successo domenica pomeriggio alla periferia est di Roma in un appartamento in zona Alessandrino.  

La notizia è stata anticipata dal quotidiano Il Messaggero. Quando gli agenti sono giunti sul posto il ragazzino aveva ancora addosso una t-shirt sporca di sangue. Era seduto all'ingresso del palazzo.  

La donna, 50enne, invece, era riversa a terra nell'abitazione dei due. Immediatamente soccorsa è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore per le gravi ferite riportate. Secondo quanto riportato dal Messaggero' il 16enne si trova adesso ricoverato nel reparto di Psichiatria del Policlinico Umberto I.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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