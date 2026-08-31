Morta Monica Pellegrino, consigliera comunale di Cuneo: aveva 37 anni

(Adnkronos) - E' morta a 37 anni Monica Pellegrino, consigliera comunale di Cuneo. A ricordarla con un post su Facebook la sindaca della città, Patrizia Manassero: "In questa ultima domenica di agosto arriva improvvisa la dolorosa notizia che Monica Pellegrino ci ha lasciato. Giovane consigliera comunale, ha svolto in modo serio e convinto l’impegno come amministratrice e l’ha portato avanti con costanza e tenacia nonostante la malattia".

Come si legge su cuneo24.it era residente a Borgo San Giuseppe e laureata in giurisprudenza. Dopo le esperienze alla Cassa di Risparmio di Savigliano e in Banca d’Alba, dal 2023 lavorava presso il ministero dell’Isturzione come direttore dei Servizi generali e amministrativi. Nel 2022 l’elezione nella più alta assemblea cittadina nella lista 'Centro per Cuneo'.

Manassero ricorda "tanta attenzione al territorio e presenza puntuale alle sedute di consiglio ed alle commissioni, ai momenti di vita sociale. La ricordo nell’ultimo impegno pubblico al quale abbiamo partecipato entrambe, il raduno degli Alpini d’Oc a Spinetta di giugno, eravamo a tavola insieme e lì ho ritrovato la Monica di sempre, la sua chiacchiera giovane e leggera ed al contempo puntuale nel ricordarci quanto necessario per le frazioni e i cittadini".

Monica Pellegrino è morta all’Ospedale 'Santa Croce' a causa di una malattia. "Il male è stato impietoso con lei ma gli ha tenuto testa con forza fino ad oggi - conclude la sindaca di Cuneo - Mi unisco al dolore della famiglia, alla mamma Rosella, al papà Mario e a tutta la sua famiglia le mie condoglianze e quelle della Amministrazione Comunale. Ciao Monica".