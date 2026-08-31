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| 31 agosto 2026, 06:25

US Open, oggi Berrettini-Wawrinka: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

US Open, oggi Berrettini-Wawrinka: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - Torna in campo Matteo Berrettini. Oggi, lunedì 31 agosto, il tennista azzurro sfida lo svizzero Stan Wawrinka - in diretta tv e streaming, in chiaro - nello Slam americano, l'ultimo della stagione. Berrettini arriva al match dopo l'eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, dove si è arreso a Lehecka. 

 

La sfida tra Berrettini e Wawrinka è in programma oggi, lunedì 31 agosto, non prima delle ore 20. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con il parziale fermo sull'1-1. 

 

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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